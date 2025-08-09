Φωτιά τώρα στο Λασίθι: «Σηκώθηκαν» 2 ελικόπτερα για την κατάσβεση

Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανδριανός, στο Λασίθι Κρήτης έχει σημάνει συναγερμό στην Πυροσβεστική, που βρίσκεται στο σημείο με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση.

Από την ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στο Λασίθι, έγινε γνωστό πως κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και 2 ελικόπτερα της Υπηρεσίας.

