Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λέπρεο Ηλείας.

Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και 1 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 21, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ilialive.gr, στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικημένες περιοχές.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό του μετώπου πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.