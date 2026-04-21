Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λέπρεο Ηλείας.
Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και 1 Α/Φ.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ilialive.gr, στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικημένες περιοχές.
Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό του μετώπου πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς.