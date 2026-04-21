Μενού

Φωτιά τώρα στο Λέπρεο Ηλείας: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Λέπρεο Ηλείας, σε δασική έκταση.

Reader symbol
Newsroom
  • Α-
  • Α+

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λέπρεο Ηλείας.

Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και 1 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ilialive.gr, στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικημένες περιοχές.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό του μετώπου πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ