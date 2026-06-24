Συναγερμός στο Λουτράκι για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Λίγο μετά τις 8 την Τέταρτη (24/6) φάνηκαν μαύροι καπνοί από το κτίριο. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.
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