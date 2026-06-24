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Φωτιά τώρα στο Λουτράκι: Καίγεται εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο δίπλα σε σπίτια – Επιχειρεί η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Λουτρακίου.

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Φωτιά στο Λουτράκι
Φωτιά στο Λουτράκι | Youtube / @korinthostv
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Συναγερμός στο Λουτράκι για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Λίγο μετά τις 8 την Τέταρτη (24/6) φάνηκαν μαύροι καπνοί από το κτίριο. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.

 

 

 

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