Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Επιχείρηση στις φλόγες - Kινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χώρο επιχείρησης, στο Μαρκόπουλο Αττικής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, ενώ υδροφόρες των ΟΤΑ ενισχύουν την προσπάθεια με συνεχή παροχή νερού.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε γειτονικούς χώρους.
- Η εβδομάδα των μετρήσεων, το πούρο του σκεπτικού Τσίπρα και το ποπ κορν με Δούκα
- Τρόμος στον Λυκαβηττό: Μια 22χρονη δέχθηκε επίθεση και σώθηκε την τελευταία στιγμή
- Βάλια Χατζηθεοδώρου: «Δεν με φλερτάρουν οι άνδρες - Ούτε στα social, κάνω refresh, refresh»
- Γιάννης Παπαμιχαήλ: Η αλήθεια για τη νοσηλεία του – Τι αποκαλύπτει ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.