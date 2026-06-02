Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Επιχείρηση στις φλόγες - Kινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χώρο επιχείρησης, στο Μαρκόπουλο Αττικής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, ενώ υδροφόρες των ΟΤΑ ενισχύουν την προσπάθεια με συνεχή παροχή νερού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε γειτονικούς χώρους.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 2, 2026