Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά τώρα, σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ με οκτώ οχήματα. Παράληλλα, σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μαρκόπουλο Ωρωπού. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026

Λίγο μετά τις 17:20, ήχησε και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαρκόπουλο #Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής #Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 30, 2026