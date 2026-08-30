Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά τώρα, σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ με οκτώ οχήματα. Παράληλλα, σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Λίγο μετά τις 17:20, ήχησε και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή.
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