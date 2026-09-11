Μενού

Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

Συναγερμός στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο το μεσημέρι της Παρασκευής (11/09).

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά Μαρκόπουλο
Φωτιά στο Μαρκόπουλο | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικών οχημάτων.

Παράλληλα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ