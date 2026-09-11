Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικών οχημάτων.

Παράλληλα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.