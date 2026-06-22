Ξέσπασε φωτιά το απόγευμα της Δευτέρας (22/6), στο Μέγα Δέρειο του Έβρου, σε δασική έκταση, και άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Παράλληλα, σηκώθηκαν 5 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μέγα Δέρειο Έβρου. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 5 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026