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Φωτιά τώρα στο Μέγα Δέρειο Έβρου: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με εναέρια μέσα

Εκδηλώθηκε φωτιά το απόγευμα της Δευτέρας (22/6), στο Μέγα Δέρειο του Έβρου και μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Οι πρώτες πληροφορίες.

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Πυροσβεστικό αεροσκάφος σε φωτιά
Επιχείρηση πυροσβεστικού αεροσκάφους σε φωτιά | Eurokinissi
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Ξέσπασε φωτιά το απόγευμα της Δευτέρας (22/6), στο Μέγα Δέρειο του Έβρου, σε δασική έκταση, και άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. 

Στο σημείο, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Παράλληλα, σηκώθηκαν 5 αεροσκάφη.

 

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