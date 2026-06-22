Ξέσπασε φωτιά το απόγευμα της Δευτέρας (22/6), στο Μέγα Δέρειο του Έβρου, σε δασική έκταση, και άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Παράλληλα, σηκώθηκαν 5 αεροσκάφη.
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