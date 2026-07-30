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Φωτιά τώρα στο Μενίδι: Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Φωτιά ξέσπασε στο Μενίδι προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

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Όχημα της Πυροσβεστικής | Eurokinissi/Βασίλης Παπαδόπουλος
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (30/07) σε χαμηλή βλάστηση στο Μενίδι.

Επί τόπου σπεύδουν πεζοπόρα τμήματα με τις συνθήκες να είναι ιδιαίτερα δύσκολες καθώς στο σημείο πνέουν άνεμοι στα 7 μποφόρ.

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