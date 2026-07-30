Φωτιά τώρα στο Μενίδι: Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (30/07) σε χαμηλή βλάστηση στο Μενίδι.
Επί τόπου σπεύδουν πεζοπόρα τμήματα με τις συνθήκες να είναι ιδιαίτερα δύσκολες καθώς στο σημείο πνέουν άνεμοι στα 7 μποφόρ.
- Από τον Βώσακο του 2007 στη σημερινή τραγωδία: Η ημέρα που η Κρήτη έχασε ξανά πυροσβέστες
- Το Ρεμπελιό των Ποπολάρων – Η λαϊκή εξέγερση εναντίον των αρχόντων στη Ζάκυνθο
- Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης γίνεται «Νταντά»: Το προφίλ και το πλάνο για τη νέα σειρά
- Ρέθυμνο: Ανεξέλεγκτη η φωτιά τη νύχτα - Ανυπολόγιστες καταστροφές και εκκενώσεις περιοχών
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.