Φωτιά τώρα στο Μεταξουργείο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στο Μεταξουργείο, σε χώρο που δεν κατοικείται, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, με τα πληρώματα να επιχειρούν για την άμεση κατάσβεση της εστίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες ώστε να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά κτίρια.