Φωτιά τώρα στο Μουζάκι: Μεγάλη επιχείρηση με αεροσκάφη και ελικόπτερα στα Κανάλια

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 13:00 σε δασική έκταση πλησίον της περιοχής Κανάλια, στο Μουζάκι Καρδίτσας.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη κατάσβεσης. Πιο συγκεκριμένα, μάχη με τις φλόγες δίνουν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές. Λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, καθοριστική είναι η συμβολή των εναέριων μέσων, με τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ενεργά και υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, το μέτωπο της πυρκαγιάς εξελίσσεται σε πυκνή δασική βλάστηση και σε εξαιρετικά δυσπρόσιτο σημείο. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει σημαντικά την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων και κυρίως των βαρέων υδροφόρων οχημάτων, κάνοντας την επιχείρηση ιδιαίτερα απαιτητική.

Την ίδια ώρα, στο σημείο έχει σπεύσει ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Καρδίτσας, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν το ξέσπασμα της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον της περιοχή Κανάλια Μουζακίου. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της #10ης_ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2026