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Φωτιά τώρα στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης: Κινητοποίηση με επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρεί η Πυροσβεστική με εναέρια μέσα.

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Πυροσβέστης
Πυροσβέστης σε φωτιά | Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πυροσβεστική καθώς λίγα λεπτά μετά τις 18:00 εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης

Για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα. Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος.

 

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