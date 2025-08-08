Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική από φωτιά που ξέσπασε σε χώρο του νοσοκομείου «Σωτηρία».

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, μικρή εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στον χώρο του παθολογοανατομικού τμήματος του νοσοκομείου στον 1ο όροφο, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει εκκενωθεί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Βίντεο από τη φωτιά στο Σωτηρία