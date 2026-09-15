Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο όρος Ντέβας, στον Δήμο Πρεσπών Φλώρινας.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, τρία πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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