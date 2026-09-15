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Φωτιά τώρα στο όρος Ντέβας στη Φλώρινα - Σηκώθηκαν 2 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά στο Όρος Ντέβας στον Δήμο Πρεσπών Φλώρινας. Σηκώθηκαν 2 εναέρια μέσα.

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Ελικόπτερο σε φωτιά στην Κορινθία
Ελικόπτερο σε φωτιά στην Κορινθία | EUROKINISSI / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο όρος Ντέβας, στον Δήμο Πρεσπών Φλώρινας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, τρία πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

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