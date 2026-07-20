Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7/2026) στο Πέραμα Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς «ρίχτηκαν» 38 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
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