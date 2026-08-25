Φωτιά τώρα στο Ξηρολίβαδο Βέροιας: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Εκδηλώθηκε φωτιά τώρα στην περιοχή Ξηρολίβαδο στη Βέροια.
Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν τριάντα πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα. Παράλληλα, σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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