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Φωτιά τώρα στο Ξηρολίβαδο Βέροιας: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε στην περιοχή Ξηρολίβαδο στη Βέροια, σημαίνοντας νέο συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Ελικόπτερο | ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/EUROKINISSI
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Εκδηλώθηκε φωτιά τώρα στην περιοχή Ξηρολίβαδο στη Βέροια. 

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν τριάντα πυροσβέστες με δύο ομάδες  πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα. Παράλληλα, σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ συνδράμουν και  υδροφόρες ΟΤΑ.

 

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