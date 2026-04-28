Φωτιά τώρα στο Ζευγολατιό Κορινθίας - Συναγερμός στην πυροσβεστική

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο Ζευγολατιό Κορινθίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:55 σε ρεματιά με σκουπίδια και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.