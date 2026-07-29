Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς, ξέσπασε φωτιά, το μεσημέρι της Τετάρτης, στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας, σε χαμηλή βλάστηση.

Στο έργο κατάσβεσης της πυρκαγιάς λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Τριφυλλίας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026