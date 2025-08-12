Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Στέφανο: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Οριοθετήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, η φωτιά, που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πευκόφυτο στον Άγιο Στέφανο, την ώρα που η ΕΛΑΣ προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και τρία ελικόπτερα.

Συνδρομή τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρέχουν υδροφόρες OTA.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πευκόφυτο Ωρωπού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Φωτιά στον Άγιο Στέφανο: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) γνωστοποίησε πως προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Άγιο Στέφανο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στο σημείο της πυρκαγιάς.

«Λόγω πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Στέφανο, διακόπτεται η κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή Πευκόφυτο, από τη διασταύρωση Μπογιάτιου έως τα φυτώρια “Frigano”» αναφέρει με τη σειρά η ΕΛΑΣ για τη φωτιά στον Άγιο Στέφανο.

