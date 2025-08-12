Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Στέφανο: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Οριοθετήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, η φωτιά, που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πευκόφυτο στον Άγιο Στέφανο, την ώρα που η ΕΛΑΣ προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και τρία ελικόπτερα.
Συνδρομή τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρέχουν υδροφόρες OTA.
Φωτιά στον Άγιο Στέφανο: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) γνωστοποίησε πως προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Άγιο Στέφανο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στο σημείο της πυρκαγιάς.
«Λόγω πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Στέφανο, διακόπτεται η κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή Πευκόφυτο, από τη διασταύρωση Μπογιάτιου έως τα φυτώρια “Frigano”» αναφέρει με τη σειρά η ΕΛΑΣ για τη φωτιά στον Άγιο Στέφανο.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.