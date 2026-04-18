Φωτιά τώρα στην Άμπελο Αχαΐας - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ξέσπασε φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Άμπελο Αχαΐας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής και το 112 ήχησε για όσους βρίσκονται στην περιοχή Άνω Πορόβιτσα.

Φωτ. Αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 16 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Μάλιστα, ήχησε και το 112, για τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Άνω Πορόβιτσα, οι οποίοι καλούνται να  απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς την Ακράτα. 

 

