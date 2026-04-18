Ξέσπασε φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Άμπελο Αχαΐας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 16 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.
Μάλιστα, ήχησε και το 112, για τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Άνω Πορόβιτσα, οι οποίοι καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς την Ακράτα.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς.