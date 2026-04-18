Ξέσπασε φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Άμπελο Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 16 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άμπελος, #Αχαΐα.

Κινητοποιήθηκαν 72 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης , 9ης και 18ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 18 οχήματα, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (#drone) Δυτικής Ελλάδος και 1 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026

Μάλιστα, ήχησε και το 112, για τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Άνω Πορόβιτσα, οι οποίοι καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς την Ακράτα.

⚠️ Activation of 112 - Emergency Number



🔥 Wildfire in #Ampelos of the regional unit of #Achaia



🆘 If you are in the #Ano_Porovitsa move away to #Akrata



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) April 18, 2026