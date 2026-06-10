Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 36 πυροσβέστες, δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.
Επιπλέον συμμετέχουν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.
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