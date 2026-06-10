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Φωτιά τώρα στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας: Επιχειρούν και δυνάμεις από αέρος

Φωτιά ξέσπασε στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

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Φωτιά
Ελικόπτερο σε κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 36 πυροσβέστες, δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Επιπλέον συμμετέχουν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

 

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