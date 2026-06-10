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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 36 πυροσβέστες, δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Επιπλέον συμμετέχουν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 10, 2026