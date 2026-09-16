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Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σόφος Ασπροπύργου, με 25 πυροσβέστες και 8 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο.

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φωτια πυροσβεστης
Πυροσβέστης | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε χαμηλή βλάστηση το βράδυ της Τετάρτης 16/09 στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

 

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