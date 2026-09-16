Φωτιά ξέσπασε χαμηλή βλάστηση το βράδυ της Τετάρτης 16/09 στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
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