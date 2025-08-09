Μενού

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο: Επιχειρούν και ελικόπτερα

Φωτιά ξέσπασε στον Ασπρόπυργο.

Φωτιά στον Υμηττό
Φωτιά στον Υμηττό | Eurokinissi
Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 πυροσβεστικών οχημάτων και 2 ελικοπτέρων.

Επιπλέον, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, με στόχο την αποτροπή εξάπλωσής της σε κατοικημένες περιοχές ή εκτάσεις με μεγαλύτερη βλάστηση.

 

