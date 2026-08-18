Φωτιά ξέσπασε πλησίον των σιδηροδρομικών γραμμών στον Ασπρόπυργο, το πρωί της Τρίτης (18/8) με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων.

Όπως ενημερώνει η Hellenic Train, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από τις 07:55 διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια, εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1304 (Πειραιάς – Κιάτο) παρέμεινε στον Σταθμό Άνω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1305 (Κιάτο – Πειραιάς) παρέμεινε στον Σταθμό Νέας Περάμου.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού δρομολογήθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train για τη μεταφορά των επιβατών, ενώ λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάστηκαν δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.

Σε νεότερη ενημέρωση, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, στις 12:13 αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος - Άνω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος - Άνω Λιόσια.

Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.