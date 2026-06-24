Μενού

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο: Κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη οι φλόγες - 5 εναέρια στη μάχη

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Ασπρόπυργου.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά
Φωτιά | Φωτ. Αρχείου: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Ασπρόπυργου με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Μεταξύ άλλων, έχουν κινητοποιηθεί 5 εναέρια μέσα. 

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά καίει ξερά χόρτα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 37 πυροσβέστες με 10 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος. 

Επίσης, δόθηκε εντολή να πετάξουν τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη ώστε να αντιμετωπιστούν οι φλόγες στον Ασπρόπυργο.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ