Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Ασπρόπυργου με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Μεταξύ άλλων, έχουν κινητοποιηθεί 5 εναέρια μέσα.
Ειδικότερα και σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά καίει ξερά χόρτα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 37 πυροσβέστες με 10 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος.
Επίσης, δόθηκε εντολή να πετάξουν τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη ώστε να αντιμετωπιστούν οι φλόγες στον Ασπρόπυργο.
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