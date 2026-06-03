Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Χωματερή με λάστιχα και σκουπίδια το σημείο «μηδέν» της πυρκαγιάς

Τη στιγμή που η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14.00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου βρίσκεται σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, καρπούς αποφέρουν και οι έρευνες για τα αίτιά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εντοπίστηκε από drone επιτήρησης και η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς το πρώτο πυροσβεστικό όχημα έφθασε στο σημείο μόλις τρία λεπτά αργότερα, ξεκινώντας αμέσως κατάσβεση.

Κατά τις ίδιες πηγές που μεταφέρει ο ΣΚΑΙ, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της έντονης κλίσης, το μέτωπο κινήθηκε ταχύτατα προς δύσβατη έκταση νοτιοδυτικά της Πάρνηθας, δημιουργώντας κίνδυνο επέκτασης προς τον ορεινό όγκο, με τα χειρότερα να προλαμβάνονται.

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 ομάδες Μ.Ε.Τ.Π.Ε., εθελοντές, 32 πυροσβεστικά οχήματα και περιοδικά 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό τους.

Παρά τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος προς δύσβατη ορεινή περιοχή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν την πυρκαγιά σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της προς την Πάρνηθα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το αρχικό σημείο της πυρκαγιάς εντοπίζεται σε σημείο με ελαστικά, απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα.