Τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 12χρονος που νοσηλεύεται στο Αγλαΐα Κυριακού

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 12χρονος, ο οποίος είχε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, καθώς το πατίνι του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, στην περιοχή του Ασπρόπυργου.



Ο ανήλικος, αρχικά διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι γιατροί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, προχώρησαν άμεσα σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν κατάγματα και σοβαρά τραύματα στον θώρακα και στα κάτω άκρα. Μετά το χειρουργείο, το παιδί εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου παραμένει διασωληνωμένο. Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24ωρα ως εξαιρετικά κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Ασπρόπυργος: Πώς έγινε το ατύχημα

Υπενθυμίζεται ότι, το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης, στη συμβολή των οδών Αθανασίου Τσίγκου και Θρασυβούλου. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και τα πρώτα στοιχεία της Τροχαίας, ο 12χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο με το ηλεκτρικό πατίνι, φέρεται όμως να παραβίασε πινακίδα STOP, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο ανήλικος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, τραυματισμένος σοβαρά στο κεφάλι, στον θώρακα και στο πόδι. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως το παιδί φορούσε κράνος, ωστόσο δεν ήταν σωστά δεμένο, με αποτέλεσμα να φύγει από το κεφάλι του αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Το περιστατικό του Ασπρόπυργου, είναι ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο που έρχεται να προστεθεί στα συμβάντα με πατίνια και τραυματισμούς ανηλίκων που έχουν καταγραφεί στις χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες.