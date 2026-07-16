Σε συναγερμό τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στον Ασπρόπυργο, καθώς ξέσπασε φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή, ξερή βλάστηση και απορρίμματα, προκαλώντας τη μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο, 19 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο, 19 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Ήχησε και το 112 για ετοιμότητα.