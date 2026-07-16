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Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Σοφό στον Ασπρόπυργο σε ξερή βλάστηση και απορρίμματα.

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Εναέρια μέσα σε κατάσβεση | EUROKINISSI
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Σε συναγερμό τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στον Ασπρόπυργο, καθώς ξέσπασε φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή, ξερή βλάστηση και απορρίμματα, προκαλώντας τη μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο, 19 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Ήχησε και το 112 για ετοιμότητα.

 

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