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Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο 22 πυροσβέστες, 8 οχήματα κι ένα ελικόπτερο.

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Πυροσβεστικό όχημα | Orange Press Agency
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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (28/7) στις Αρχές, καθώς νέα φωτιά τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση και μαζική κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε για το συμβάν περίπου στις 20:30. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον περιορισμό του μετώπου πριν αυτό λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν:

  • 22 πυροσβέστες με ειδικό εξοπλισμό,
  • 8 πυροσβεστικά οχήματα,
  • 1 ελικόπτερο της Πυροσβεστικής που πραγματοποιεί στοχευμένες ρίψεις νερού από αέρος.

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