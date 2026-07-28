Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (28/7) στις Αρχές, καθώς νέα φωτιά τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση και μαζική κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2026

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε για το συμβάν περίπου στις 20:30. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον περιορισμό του μετώπου πριν αυτό λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν:

22 πυροσβέστες με ειδικό εξοπλισμό,

8 πυροσβεστικά οχήματα,

1 ελικόπτερο της Πυροσβεστικής που πραγματοποιεί στοχευμένες ρίψεις νερού από αέρος.