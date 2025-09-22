Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο σε επιχείρηση

Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από φωτιά σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στο σημείο έσπευσε και ειδική ομάδα χημικών της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς υπήρξαν ενδείξεις για παρουσία επικίνδυνων υλικών.

Η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι σε εξέλιξη, με κύριο στόχο την αποτροπή εξάπλωσης της φωτιάς σε παρακείμενους χώρους και την εξασφάλιση της περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.