Φωτιά τώρα στον Έβρο: Ανησυχία για τους ανέμους στην Πυλαία Φερών

Φωτιά τώρα στον Έβρο, στην Πυλαία Φερών, στον δήμο Αλεξανδρούπολης πιο συγκεκριμένα έχει προκαλέσει προβληματισμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

