Φωτιά τώρα στον Έβρο: Ανησυχία για τους ανέμους στην Πυλαία Φερών

Φωτιά τώρα στον Έβρο, στην Πυλαία Φερών, στον δήμο Αλεξανδρούπολης πιο συγκεκριμένα έχει προκαλέσει προβληματισμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.
Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.