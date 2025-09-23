Φωτιά τώρα ξέσπασε στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στον Κουβαρά, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.
