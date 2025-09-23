Μενού

Φωτιά τώρα στον Κουβαρά: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε στον Κουβαρά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Reader symbol
Newsroom
Πυροσβεστική σε κατάσβεση φωτιάς
Πυροσβεστική σε κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στον Κουβαρά, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ