Φωτιά τώρα στον Ορχομενό Βοιωτίας: Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης, 25 Ιουνίου 2026, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στον Ορχομενό Βοιωτίας. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 15:30 σε αγροτοδασική έκταση, θέτοντας σε άμεση ετοιμότητα τις αρχές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μέτωπο της πυρκαγιάς βρίσκεται επί του παρόντος εκτός κατοικημένης περιοχής, γεγονός που διευκολύνει το έργο των πυροσβεστών, ωστόσο η κινητοποίηση είναι καθολική για την άμεση οριοθέτησή της πριν πάρει διαστάσεις.
Αυτή την ώρα, στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ που προσεγγίζουν τα πιο δύσβατα σημεία της φωτιάς. Η μάχη δίνεται εξίσου δυναμικά και από τον αέρα, με τέσσερα αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς, στοχευμένες ρίψεις νερού.
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