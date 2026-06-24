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Φωτιά τώρα στον Ορχομενό: Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης

Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό.

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Εναέρια μέσα σε κατάσβεση
Εναέρια μέσα σε κατάσβεση | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης για τη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ορχομενού. Το πύρινο μέτωπο καίει κυρίως ξερά χόρτα και καλαμιές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 40 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού. Την προσπάθεια συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή υποδομές, καθώς το μέτωπο κινείται μακριά από τον αστικό ιστό. 

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