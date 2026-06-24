Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης για τη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ορχομενού. Το πύρινο μέτωπο καίει κυρίως ξερά χόρτα και καλαμιές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της #4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2Α/Φ και 2Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 24, 2026

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 40 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού. Την προσπάθεια συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή υποδομές, καθώς το μέτωπο κινείται μακριά από τον αστικό ιστό.