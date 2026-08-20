Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαραθέα στον Παλαμά Καρδίτσας. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
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