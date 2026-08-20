Μενού

Φωτιά τώρα στον Παλαμά Καρδίτσας: Σηκώθηκε ελικόπτερο

Άμεση είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε στον Παλαμά Καρδίτσας, ενώ σηκώθηκε ένα ελικόπτερο.

Reader symbol
Newsroom
pirosvestiki
Άνδρες της Πυροσβεστικής | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαραθέα στον Παλαμά Καρδίτσας. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ