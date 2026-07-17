Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην περιοχή Κολιρέικες Παράγκες του Πύργου Ηλείας που καίει εκτάσεις με ξερά χόρτα και καλάμια. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς όπως αναφέρει το ilialive.gr.
Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί και απειλήσει κατοικημένες περιοχές ή άλλες υποδομές.
Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης οχήματα και προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, καθώς και μηχανήματα έργου που συνδράμουν στις προσπάθειες δημιουργίας ζωνών προστασίας και πρόσβασης στα δύσβατα σημεία.
Λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς σε κατοικίες, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Σύμφωνα με το ilialive.gr η περιοχή είναι γνώριμη στις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια είχαν εκδηλωθεί πυρκαγιές στο ίδιο σημείο.
Οι ακαθάριστες εκτάσεις με τα πυκνά καλάμια και τα ξερά χόρτα δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με αποτέλεσμα κάθε εστία φωτιάς να λαμβάνει γρήγορα διαστάσεις, ειδικά όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι.
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