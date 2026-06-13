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Φωτιά τώρα στον Σχίνο Κορινθίας - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Γεράνεια το πρωί του Σαββάτου (13/6). Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

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Πυροσβεστική σε περιστατικό φωτιάς
Πυροσβεστική σε περιστατικό φωτιάς | Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (13/6) μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Σχίνος του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Γεράνεια Όρη.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ένα ελικόπτερο, ενώ παρέχεται συνδρομή από εθελοντές.

 

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