Φωτιά τώρα στον Σχίνο Κορινθίας - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (13/6) μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Σχίνος του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Γεράνεια Όρη.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ένα ελικόπτερο, ενώ παρέχεται συνδρομή από εθελοντές.