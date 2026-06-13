Φωτιά τώρα στον Σχίνο Κορινθίας - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (13/6) μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Σχίνος του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Γεράνεια Όρη.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ένα ελικόπτερο, ενώ παρέχεται συνδρομή από εθελοντές.
- Τηλεθέαση: Η σειρά που παραλίγο να «γκρεμίσει» το Μουντιάλ
- Το μέγα σκάνδαλο με τη μοναδική φορά που έγινε διαρροή θεμάτων στις πανελλήνιες εξετάσεις
- Η Ελένη Βουλγαράκη αποκαλύπτει τι έγινε πίσω από τις κάμερες με τον Παπανώτα: «Με πήρε τηλέφωνο»
- 'Οποιος θέλει ένα πιο διεκδικητικό Pride να σηκώσει το χέρι του
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.