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Φωτιά τώρα στον Ταύρο: Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός στην πυροβεστική μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8) σε οικόπεδο στον Ταύρο Αττικής.

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Πυροσβεστική | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε ξερά χόρτα σε οικόπεδο στον Ταύρο Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 4), ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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