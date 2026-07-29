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Φωτιά τώρα στον Τύρναβο: Επιχερούν εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε στον Τύρναβο και καίει χαμηλή βλάστηση.

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Ελικόπτερο σε φωτιά
Επιχείρηση κατάσβεσης από ελικόπτερο | Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας.

Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

 

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