Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας.
Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
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