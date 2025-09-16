Μενού

Φωτιά τώρα στου Ρέντη: Μεγάλη κινητοποίηση με 41 πυροσβέστες

Φωτιά τώρα στου Ρέντη. Οι πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά στου Ρέντη
Φωτιά στου Ρέντη | Facebook - @Πυρκαγιά Ενημέρωση
  • Α-
  • Α+

Τη μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής έχει προκαλέσει φωτιά, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με επίγειες δυνάμεις να βρίσκονται στο σημείο.

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε στη συμβολή των οδών Εδέσσης και Αγίων Πάντων, στου Ρέντη, ενώ στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα για την κατάσβεσή της.

Οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο για την κατάσβεση, ενώ μετά από νεότερη ενημέρωση της Υπηρεσίας, καίγεται υπαίθριος χώρος εταιρείας.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ