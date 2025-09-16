Φωτιά τώρα στου Ρέντη: Μεγάλη κινητοποίηση με 41 πυροσβέστες

Τη μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής έχει προκαλέσει φωτιά, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με επίγειες δυνάμεις να βρίσκονται στο σημείο.

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε στη συμβολή των οδών Εδέσσης και Αγίων Πάντων, στου Ρέντη, ενώ στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα για την κατάσβεσή της.

Οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο για την κατάσβεση, ενώ μετά από νεότερη ενημέρωση της Υπηρεσίας, καίγεται υπαίθριος χώρος εταιρείας.