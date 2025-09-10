Φωτιά τώρα στους Κομποτάδες Φθιώτιδας - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Κομποτάδες Φθιώτιδας. Oι φλόγες καίνε σε δασική έκταση, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.