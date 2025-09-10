Φωτιά τώρα στους Κομποτάδες Φθιώτιδας - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Κομποτάδες Φθιώτιδας. Oι φλόγες καίνε σε δασική έκταση, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.