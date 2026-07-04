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Φωτιά τώρα στους Νέους Επιβάτες: Νέο μέτωπο στη Θεσσαλονίκη

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, ενώ ήδη μαίνεται πυρκαγιά και στα Κουφάλια. Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

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Φωτιά - ελικόπτερο
Ελικόπτερο σε κατάσβεση | Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Φωτιά τώρα ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέοι Επιβάτες στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εθελοντές και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι φωτιά καίει και στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, όπου στάλθηκε στους κατοίκους μήνυμα από το 112.

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