Φωτιά τώρα στους Νέους Επιβάτες: Νέο μέτωπο στη Θεσσαλονίκη

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέοι Επιβάτες στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εθελοντές και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Υπενθυμίζεται ότι φωτιά καίει και στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, όπου στάλθηκε στους κατοίκους μήνυμα από το 112.
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