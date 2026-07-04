Φωτιά τώρα στους Νέους Επιβάτες: Νέο μέτωπο στη Θεσσαλονίκη

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Φωτιά τώρα ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέοι Επιβάτες στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εθελοντές και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι φωτιά καίει και στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, όπου στάλθηκε στους κατοίκους μήνυμα από το 112.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα, εθελοντές και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026