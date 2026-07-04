Μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης για τη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:45 του Σαββάτου (4/7).
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
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Στην περιοχή επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει επιπλέον και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ρεματιά με ξηρά χόρτα και καλάμια και μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Καθ' όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.
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