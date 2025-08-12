Φωτιές: Εκκενώνεται το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και Θεσπρωτικού- Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου

Με πολλαπλές φωτιές να μαίνονται κατά τόπους στην Ελλάδα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε προ ολίγου εκκενώσεις δομών Υγείας που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο από τις φλόγες.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Με εντολή Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος ΠΣ Αντιστρατήγου Θ. Κοσμίδη, εκκένωση του Κέντρου Υγείας Θεσπρωτικού.

Νοσοκομείο Χίου σε επιφυλακή. Ήδη έφτασαν στα επείγοντα 2 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα κ 1 πυροσβέστης με πόνο στη μέση από πτώση.

Το Κ.Υ. Χίου άνοιξε στις 20:30' προς υποβοήθηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου με τον ιατρό Γκιάλα έφυγαν για Βολισσό μεταφέροντας νερό, ρούχα, κολλύρια και λοιπό υγειονομικό υλικό για υποστήριξη του αγροτικού ιατρού κ των πυροσβεστών.

Εκκενώνουμε ΚΥ Κ. Αχαΐας, προσωπικό και 2 φιλοξενούμενους, λόγω εκκένωσης όλης της περιοχής. Το ΕΣΥ δίνει την μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε μία πολύ δύσκολη νύχτα».

-Με εντολή Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος ΠΣ Αντιστρατήγου Θ. Κοσμίδη, εκκένωση του Κέντρου Υγείας Θεσπρωτικού.



-Νοσοκομείο Χίου σε επιφυλακή. Ήδη έφτασαν στα επείγοντα 2 ατομα με αναπνευστικά προβληματα κ 1 πυροσβεστης με πόνο στη μεση απο πτώση. Το Κ.Υ. Χίου άνοιξε στις 20:30'… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 12, 2025

Παράλληλα ενημέρωσε πως μεταφέρθηκαν ηλικιωμένοι στο ΚΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ και θα σταλούν με φιάλες οξυγόνου, σεντόνια και κουβέρτες.

Εκκενώθηκαν τα Στάμνα Αιτ/νιας.

Μεταφέρθηκαν ηλικιωμένοι στο ΚΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Θα τους συνδράμουμε με φιάλες οξυγόνου

Και σεντόνια και κουβέρτες — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 12, 2025