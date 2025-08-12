Φωτιές: Εκκενώνεται το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και Θεσπρωτικού- Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου

Με πολλαπλές φωτιές να μαίνονται κατά τόπους στην Ελλάδα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε προ ολίγου εκκενώσεις δομών Υγείας που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο από τις φλόγες.
Συγκεκριμένα αναφέρει: «Με εντολή Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος ΠΣ Αντιστρατήγου Θ. Κοσμίδη, εκκένωση του Κέντρου Υγείας Θεσπρωτικού.
Νοσοκομείο Χίου σε επιφυλακή. Ήδη έφτασαν στα επείγοντα 2 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα κ 1 πυροσβέστης με πόνο στη μέση από πτώση.
Το Κ.Υ. Χίου άνοιξε στις 20:30' προς υποβοήθηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου με τον ιατρό Γκιάλα έφυγαν για Βολισσό μεταφέροντας νερό, ρούχα, κολλύρια και λοιπό υγειονομικό υλικό για υποστήριξη του αγροτικού ιατρού κ των πυροσβεστών.
Εκκενώνουμε ΚΥ Κ. Αχαΐας, προσωπικό και 2 φιλοξενούμενους, λόγω εκκένωσης όλης της περιοχής. Το ΕΣΥ δίνει την μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε μία πολύ δύσκολη νύχτα».
Παράλληλα ενημέρωσε πως μεταφέρθηκαν ηλικιωμένοι στο ΚΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ και θα σταλούν με φιάλες οξυγόνου, σεντόνια και κουβέρτες.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.