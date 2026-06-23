Φωτιές, χορός και στεφάνια: Έκαναν διονυσιακό γλέντι στους Αμπελόκηπους

Εικόνες γεμάτες παράδοση, μουσική και γιορτινή διάθεση εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο Πάρκο ΚΑΠΑΨ στους Άνω Αμπελοκήπους, όπου μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν σε παραδοσιακούς χορούς και τόλμησαν να πηδήξουν πάνω από τις φλόγες, αναβιώνοντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά λαϊκά έθιμα του ελληνικού καλοκαιριού.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Αμπελοκήπων πραγματοποίησε για 10η συνεχόμενη χρονιά την αναβίωση του Κλήδονα, ενός εθίμου με βαθιές ρίζες στην ελληνική παράδοση, το οποίο εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κόσμου και να σηματοδοτεί συμβολικά την έναρξη της θερινής περιόδου.

Τι σημαίνει «Κλήδονας», τι προβλέπει το έθιμο

Η λέξη «Κλήδονας» ετυμολογείται από την αρχαία λέξη «κλήδων», που σημαίνει οιωνός, μαντικός λόγος ή ψίθυρος. Στη νεοελληνική λαϊκή λατρεία, το δρώμενο ανήκει διαχρονικά στην έμμεση μαντεία, καθώς κατά την παράδοση πιστευόταν ότι μέσω αυτού αποκαλύπτεται η ταυτότητα του μελλοντικού συζύγου στις άγαμες κοπέλες.

Το έθιμο τελείται παραδοσιακά κοντά στο θερινό ηλιοστάσιο, την παραμονή της γιορτής του Γενεθλίου του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Παρά την πολεμική που δέχτηκε κατά τους βυζαντινούς χρόνους, όπως από την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Κλήδονας επιβίωσε ανά τους αιώνες, με το μαγικοθρησκευτικό του περιεχόμενο να δίνει σήμερα τη θέση του σε ένα έντονο φολκλορικό και συμμετοχικό στοιχείο.

Μαγιάτικα στεφάνια, ψησταριές, αλκοόλ και χορός

Στο γεμάτο από κόσμο Πάρκο ΚΑΠΑΨ, μικροί και μεγάλοι αναβίωσαν το έθιμο φέρνοντας μαζί τους τα μαγιάτικα στεφάνια για να τα ρίξουν στην πυρά. Καθώς η μεγάλη φωτιά έκαιγε στο κέντρο, στήθηκε ένα αυθεντικό λαϊκό γλέντι· οι ψησταριές πήραν φωτιά για τα παραδοσιακά σουβλάκια, με άλλους να τσουγκρίζουν ποτήρια με αλκοόλ και άλλους να απολαμβάνουν τα αναψυκτικά τους.

Τον ξεσηκωτικό, διονυσιακό ρυθμό έδωσαν ζωντανά οι Banda Calda με τα χάλκινα και τα πνευστά τους, ο Γιώργος Κώτσικας στο βιολί, ο Κώστας Δεμένεγας στο λαούτο, καθώς και το σχήμα Χαονία, ενώνοντας Αθηναίους και επισκέπτες σε έναν μεγάλο κύκλο χορού. Η γιορτή κορυφώθηκε με τα παραδοσιακά άλματα πάνω από τις φλόγες, μια συμβολική πράξη που σύμφωνα με το έθιμο διώχνει το κακό και φέρνει υγεία και καλοτυχία.