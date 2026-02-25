Μενού

Φωτιές και πλημμύρες κοστίζουν δισεκατομμύρια στην Ελλάδα - Νέα μέσα στη μάχη της Πολιτικής Προστασίας

Την Τρίτη, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρέλαβε πέντε νέα πυροσβεστικά ταχύπλοα σκάφη άμεσης επέμβασης.

Πυροσβεστική σε περιστατικό φωτιάς | Eurokinissi
Η αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας περνά από τη φάση των εξαγγελιών στη φάση της υλοποίησης, με το 2026 να εξελίσσεται σε κομβικό έτος παραδόσεων εξοπλισμού, ενεργοποίησης θεσμικών αλλαγών και ενίσχυσης του επιχειρησιακού μηχανισμού, σε μια περίοδο κατά την οποία το οικονομικό αποτύπωμα των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα καταγράφει αυξητική τάση και σε ορισμένες χρονιές μεταφράζεται σε απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ.

