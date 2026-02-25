Φωτιές και πλημμύρες κοστίζουν δισεκατομμύρια στην Ελλάδα - Νέα μέσα στη μάχη της Πολιτικής Προστασίας

Η αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας περνά από τη φάση των εξαγγελιών στη φάση της υλοποίησης, με το 2026 να εξελίσσεται σε κομβικό έτος παραδόσεων εξοπλισμού, ενεργοποίησης θεσμικών αλλαγών και ενίσχυσης του επιχειρησιακού μηχανισμού, σε μια περίοδο κατά την οποία το οικονομικό αποτύπωμα των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα καταγράφει αυξητική τάση και σε ορισμένες χρονιές μεταφράζεται σε απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Τα διόλου τυχαία «καρφιά» στον Δένδια, το timing των δηλώσεων του υπουργού και οι μάταιες εξεταστικές
- «Όταν έγινα πατέρας, άλλαξε ο τρόπος που έβλεπα τον πόλεμο»: Ο Πάνος Χαρίτος στο Reader
- Αίγιο: «Έριξε ευθεία βολή προς τα παιδιά, ο γιος μου δέχθηκε 10 σκάγια» λέει πατέρας θύματος
- Μάρτιν Σορτ: Αυτοκτόνησε η 42χρονη κόρη του διάσημου ηθοποιού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.