Φωτιές: Σε Αχαΐα και Χίο επικεντρώνεται η πυρόσβεση - Επιτήρηση των επικίνδυνων εστιών με drones

Συνεχίζεται σήμερα (14/8) η μάχη με τις φωτιές, με αμείωτη ένταση για τρίτο 24ωρο, και την εικόνα βελτιωμένη σε Χίο, Αχαΐα, και Πρέβεζα, ενώ η τελευταία τεχνολογία επιστρατεύεται για την επιτήρηση των μετώπων.

Στη Χίο σημειώθηκε ολονύκτια μάχη της πυροσβεστικής, ενώ στην Πάτρα αντιμετωπίζονται τώρα οι διάσπαρτες εστίες, με μια νέα να ξεσπά σήμερα στην Ερμιόνη Αργολίδας που τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στις περιοχές της Άρτας, της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου, όπως μεταφέρει και η ΕΡΤ.

Φωτιές: Και τα drones στη «μάχη»

Ενεργές εστίες φωτιάς παραμένουν στην περιοχή Ρωμανού στην Aχαϊα, με την άπνοια να επιτρέπει στους πυροσβέστες στοχευμένες ρίψεις με τα εναέρια μέσα.

Παράλληλα, στελέχη της ομάδας Συστημάτων Μη επανδρωμένων Αεροσκαφών έχουν σηκώσει drone προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση των εστιών στην περιοχή, καθώς εκτός από απλή κάμερα διαθέτουν ταυτόχρονα και θερμική, για να εντοπίζουν τις εστίες.

Προβλήματα υπάρχουν επίσης στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης και υδροδότησης με συνεργεία να προσπαθούν να επιδιορθώσουν της βλάβες, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.

Φωτιές: Απανωτές αναζωπυρώσεις στη Χίο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά τόσο στο χωριό Κηπουριές όσο και σε Φυτά, Σπαρτούντα, Χάλανδρα αλλά και Παρπαριά. Χθες η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό Κηπουριές, σύμφωνα με κάτοικους δεν έχουν καεί σπίτια.

Η εικόνα προς στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο, αλλά υπάρχουν αναζωπυρώσεις

Οι διάσπαρτες εστίες που καίνε ακόμη βρίσκονται σε απόκρημνες περιοχές στις οποίες επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οι λίγοι μόνιμοι κάτοικοι, στο χωριό Κηπιουριές, κατάφεραν και διέσωσαν τα σπίτια τους.

Μαζί με τους εθελοντές παραμένουν σε ετοιμότητα και συνεργεία των ΟΤΑ με τις υδροφόρες. Στοίχημα τώρα είναι να αξιοποιηθεί η πρόσκαιρη άπνοια και να σβήσουν και οι τελευταίες εστίες.