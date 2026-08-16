Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τα πύρινα μέτωπα σε Άνδρο και Σκύρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια για την πλήρη κατάσβεσή τους.

Στην Άνδρο, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο από την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος. Στο σημείο είχαν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και πέντε οχήματα, καθώς και εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Άνδρου.

Στη Σκύρο, το κύριο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στο πυκνό πευκοδάσος βρίσκεται πλέον στα βόρεια, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στα νότια και δυτικά μέτωπα, μετά την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες υπό ισχυρούς ανέμους.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ανέφερε ότι τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα επιχειρούν από αέρος, ενώ επίγειες δυνάμεις πραγματοποιούν διανοίξεις σε δύσβατα σημεία με τη χρήση μηχανημάτων έργου.

«Θα γίνει ένας αγώνας δρόμου έτσι ώστε αυτή η πυρκαγιά να περιοριστεί το συντομότερο δυνατό», σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα για ακόμη καλύτερη εικόνα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Δεν απειλείται ο Πεύκος

Οι οικισμοί για τους οποίους είχαν εκδοθεί μηνύματα εκκένωσης μέσω του 112 έχουν εκκενωθεί, ενώ, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σκύρου, Κυριάκο Αντωνόπουλο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα για κατοίκους ή τουρίστες.

Ο οικισμός Πεύκος είχε εκκενωθεί προληπτικά, ωστόσο δεν απειλήθηκε από τις φλόγες. Ο δήμαρχος εκτίμησε ότι οι άνεμοι αναμένεται να υποχωρήσουν στα 4 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι και να εξασθενήσουν ακόμη περισσότερο το απόγευμα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, περίπου 11-12 υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα, μαζί με μηχανήματα έργου, επιχειρούσαν προκειμένου να συγκρατήσουν τη φωτιά μέχρι την έναρξη των εναέριων επιχειρήσεων.

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, ο κίνδυνος παραμένει υψηλός, καθώς η Σκύρος και η Εύβοια, οι Κυκλάδες, η Αττική, η Βοιωτία και ολόκληρη η Κρήτη βρίσκονται σε καθεστώς Red Code, με τον δείκτη επικινδυνότητας φωτιάς στην κατηγορία 4.