Φωτιές στη Δυτική Ελλάδα: Ξεκίνησε η καταγραφή των πυρόπληκτων επιχειρήσεων

Ξεκίνησε, μετά τις καταστροφικές φωτιές στη Δυτική Ελλάδα, η διαδικασία καταγραφής των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες, καθώς η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού έστειλε στους δήμους τη σχετική απόφαση.

Ορίζονται μέσω αυτής επακριβώς οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν ως προς την υποβολή αιτημάτων καταβολής αποζημιώσεων, αναφέρει η ΕΡΤ.

Διαβάστε ακόμα: Στα δικαστήρια Πάτρας ο φερόμενος εμπρηστής: Μαρτυρία κατοίκου πιθανώς τον δικαιώνει

Συμπληρωματικά και υποστηρικτικά, προκειμένου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να γνωρίζει τον αριθμό των πληγέντων καταστημάτων κι επιχειρήσεων, όπως επίσης το μέγεθος των απαιτούμενων αποζημιώσεων, έχει ξεκινήσει από τις 14 Αυγούστου παράλληλη καταγραφή από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.

Φωτιές: Τι ισχύει με τις υποβολές αιτημάτων για πυρόπληκτους

Σημειώνεται πως η παραπάνω καταγραφή δεν αναιρεί την διαδικασία υποβολής αιτημάτων προς τους Δήμους, η οποία είναι υποχρεωτική.

Ταυτόχρονα συγκλήθηκε έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο για την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 και ώρα 15.00, με αποκλειστικό θέμα την ενημέρωση για τις καταστροφικές φωτιές στη Δυτική Ελλάδα και την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, ενώ θα μεταδίδεται και ζωντανά.

Υπενθυμίζεται πώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, έχει ήδη στείλει αίτημα προς το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να κηρυχθούν οι πυρόπληκτες περιοχές σε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία οριοθέτησής τους.