Φωτιές στη Σαλαμίνα: Τραγικός απολογισμός οι 2 νεκροί – Τα σενάρια εμπρησμού και η αγωνία για τους εγκαυματίες

Τραγικές είναι οι συνέπειες της σαρωτικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, με τα μέτωπα στα Περιστέρια και την Κακή Βίγλα να αφήνουν πίσω τους δύο ηλικιωμένους νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια, οχήματα και σκάφη.

Το σπίτι των θυμάτων βρισκόταν περικυκλωμένο από πυκνή βλάστηση και πεύκα, με αποτέλεσμα οι δύο άνθρωποι να εγκλωβιστούν ακαριαία, χάνοντας τη ζωή τους πριν προλάβουν να αντιδράσουν, να λάβουν το μήνυμα του 112 ή να δεχθούν τη βοήθεια της Πυροσβεστικής. Η κατάσταση στην περιοχή επιδεινώθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και την τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση, με την αστυνομία να παρεμβαίνει για την ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η πύρινη κόλαση οδήγησε δεκάδες πολίτες στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Από τους εγκαυματίες, οι δώδεκα χρειάστηκαν ιδιαίτερη ιατρική αντιμετώπιση και έξι εξ αυτών διακομίστηκαν σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια νοσοκομεία, όπως το Θριάσιο. Αν και τρεις από αυτούς φέρουν πιο σοβαρά εγκαύματα, η ζωή κανενός δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, με τις αρχές να επαινούν το ΕΚΑΒ και το υγειονομικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση.

«Φύγαμε από την Οδησσό που βομβάρδιζαν και καήκαμε εδώ»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Άγγελου Χατζή, διακεκριμένου χορογράφου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και γείτονα των θυμάτων, ο οποίος υπέστη και ο ίδιος εγκαύματα στα χέρια, τα δάχτυλα και τα μαλλιά του από αποκαΐδια της οροφής.

Επιστρέφοντας μόλις πριν από μία εβδομάδα από την εμπόλεμη Ουκρανία, περιέγραψε το δράμα που βίωσε, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Γνώριζα και τον Έκτορα και τη σύζυγό του τη Δήμητρα.

Ήταν δύο πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και ήσυχοι. Το οξύμωρο είναι ότι πριν μια βδομάδα εγώ ήρθα από την Οδησσό που είχε βομβαρδιστεί.

Ήμουν στην Όπερα για δουλειές και φύγαμε γιατί βομβαρδίζανε και ήρθαν εδώ και καήκαμε».

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Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα το κράτος να σταθεί δίπλα στους πληγέντες με αποζημιώσεις, ενώ ευχαρίστησε την Πυροσβεστική για την υπεράνθρωπη προσπάθεια, αλλά και τους άγνωστους πολίτες που φρόντισαν να υπάρχουν άφθονα παγωμένα νερά και καφέδες στις γωνίες των δρόμων για τους πυρόπληκτους.

Τα σενάρια για τη φωτιά: Οι καταγγελίες για εμπρησμό και οι καθυστερήσεις

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως σχετικά με τα αίτια της καταστροφής, ενισχύοντας τα σενάρια περί οργανωμένου εμπρησμού. Ο κ. Χατζής ήταν κατηγορηματικός στις δηλώσεις του, αποκλείοντας το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από κάποια χωματερή ή τυχαίο γεγονός.

Όπως εξήγησε, τα οικόπεδα στους οικισμούς ήταν καθαρισμένα και οι κάδοι απορριμμάτων βρίσκονται μακριά, κάτω στην παραλία. Η εκδοχή του εμπρησμού ενισχύεται από το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι φλόγες ξεπήδησαν σχεδόν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία. Όπως του μεταφέρθηκε, το μέτωπο στην Κακή Βίγλα ξεκίνησε ελάχιστα λεπτά πριν από εκείνο στα Περιστέρια, ενώ γρήγορα παραδόθηκε στις φλόγες και ένα γεμάτο ξερόχορτα φαράγγι.

Σε αυτή την τραγωδία, καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξε και το δύσβατο της περιοχής. Τα μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν άμεσα λόγω των πολύ στενών, ορεινών δρόμων, με αποτέλεσμα να υπάρξει κρίσιμη καθυστέρηση περίπου μιας ώρας.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως, μέσω του τοπικού συλλόγου, είχαν προειδοποιήσει τους αρμόδιους, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη δημιουργία οδών διαφυγής και την κατανομή μικρότερων και πιο ευέλικτων οχημάτων. Στόχος τους ήταν να μην επαναληφθούν ποτέ οι εγκλωβισμοί που χαρακτήρισαν τραγωδίες όπως αυτή στο Μάτι, δίχως όμως οι εκκλήσεις τους να βρουν ουσιαστική ανταπόκριση.