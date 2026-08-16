Σαλαμίνα: Το σημείο μηδέν από όπου ξεκίνησε η φωτιά - Πώς έχασε τη ζωή του το ηλικιωμένο ζευγάρι

Καλύτερη ήταν η εικόνα στη Σαλαμίνα λίγο πριν πέσει η νύχτα από τις δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν στις δύο περιοχές πριν από τις 3 το μεσημέρι. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Στοίχημα για τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού παραμένει τώρα να βρεθεί ο τρόπος που ξέσπασε η φωτιά και να οδηγηθούν στους υπαίτιους.

Πώς ξεκίνησαν οι πυρκαγιές

Το ενδεχόμενο εμπρησμού ερευνούν οι Αρχές γύρω από την πρώτη φωτιά που ξέσπασε στα Περιστέρια σε δασική έκταση κοντά σε οικισμό και επεκτάθηκε δυστυχώς σε σπίτια τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από drone περιπολίας της Πυροσβεστικής δείχνουν το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά και τη γρήγορη εξάπλωσή της.

Η πυρκαγιά σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές του ΠΣ, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Αναφορικά με τη δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε με λίγα λεπτά διαφορά, στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να εκδηλώθηκε από μηχανική βλάβη σε όχημα που πήρε φωτιά στο πλάι του δρόμου όπου υπήρχαν ξερόχορτα.

Πώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνθρωποι

Οι σοροί δύο ανθρώπων βρέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 16/8 σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην οδό Ανδρομάχης.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.

Αυτό που μετέφεραν στον ΣΚΑΪ κάτοικοι της περιοχής είναι πως βλέποντας τις φλόγες που πλησίαζαν στο σπίτι τους επιχείρησαν να βγουν έξω από την κατοικία τους στο οικόπεδο. Ωστόσο δεν έφυγαν προς την οδό Ανδρομάχης, αλλά ακολούθησαν άλλη κατεύθυνση προς ένα μικρό ρέμα έξω από το σπίτι τους το οποίο είχε κάγκελα και προς τις δύο πλευρές και εγκλωβίστηκαν από τη φωτιά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Το Orange Press Agency βρέθηκε στο σημείο όπου εντοπίστηκαν οι δύο νεκροί.

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593 απεγκλωβισμοί διά θαλάσσης

Στους 593 ανέρχονται πλέον οι πολίτες που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, καθώς οι δύο πυρκαγιές που μαίνονται στο νησί έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής δύο θανάτους.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, οι απεγκλωβισμένοι έχουν μετεπιβιβαστεί σε τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία.

Από το σύνολο των διασωθέντων, 571 άτομα μεταφέρονται με ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Φανερωμένης, προκειμένου να αποβιβαστούν με ασφάλεια.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από θαλάσσης συνεχίζεται, καθώς οι δυνάμεις του Λιμενικού παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα στις πληγείσες παράκτιες περιοχές της Σαλαμίνας.

Δέκα άτομα με εγκαύματα στο Κέντρο Υγείας

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, στις περιοχές Περιστέρια και Κακή Βίγλα, με ενισχυμένες δυνάμεις στο πεδίο για την υγειονομική κάλυψη της επιχείρησης.

Συνολικά, στο πεδίο επιχειρούν από την πρώτη στιγμή 6 ασθενοφόρα οχήματα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.

Μέχρι στιγμής, από το ΕΚΑΒ, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 10 διακομιδές πολιτών προς το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Από αυτές, οι 9 αφορούσαν πολίτες με εγκαύματα, εκ των οποίων οι 5 διακομίστηκαν στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο με εγκαύματα μικρού βαθμού.

Η 10η διακομιδή αφορούσε υπερήλικα πολίτη, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας για λόγους ασφαλείας, μετά τον απεγκλωβισμό του από την οικία του. Σε ό,τι αφορά τις σορούς που έχουν αναφερθεί, το ΕΚΑΒ δεν έχει μέχρι στιγμής προχωρήσει σε παραλαβή, καθώς αναμένεται η σχετική διαδικασία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ) παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, συντονίζοντας τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ που επιχειρούν στο πεδίο, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσής τους, εφόσον απαιτηθεί. Στο ίδιο πλαίσιο, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ μεριμνά για τον συντονισμό των Υγειονομικών Σχηματισμών υποδοχής, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση παραλαβή και περαιτέρω διαχείριση των περιστατικών.

Στη Σαλαμίνα τη Δευτέρα ο Κ. Κατσαφάδος - Ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στα καμένα

Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει αύριο το μεσημέρι ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, όπου σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ θα έχει σύσκεψη με την δημοτική αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα στο νησί.

‘Όπως έγινε γνωστό, κινητοποιήθηκε ήδη ο κρατικός μηχανισμός και θα αρχίσουν άμεσα οι αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, (ΓΔΑΕΦΚ), για την καταγραφή των ζημιών, σε συνεργασία με το Δήμο Σαλαμίνας.

Ο κ. Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο δημαρχείο Σαλαμίνας, με τον δήμαρχο και όλους τους αρμόδιους φορείς, όπου θα συζητηθούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών, το ταχύτερο δυνατό.